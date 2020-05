Fase 2 Lazio, il metodo contro il virus: «Tamponi al 2% delle persone e in 85 mila registrati sulla app»

Il Covid-19 dietro la lente d'ingrandimento di un'analisi che ha sviscerato, ora che siamo nella fase 2, i modelli organizzativi di risposta delle varie regioni, in particolare il Lazio, dove emergono più luci che ombre di un modello sanitario che finora ha dato risultati. Il report #6 di Altemps, coordinato dal professor Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari della facoltà di Economia della Cattolica di Roma, evidenza come la risposta all'emergenza sia stata in tre fasi.

La Regione Lazio, nella prima fase (dal 21 febbraio fino al 23 marzo), ha fornito una risposta basata fondamentalmente sugli ospedali, per poi passare a un affiancamento del territorio. «Si sono attivati i medici di famiglia, all'inizio in modo un po' volontaristico, che in un primo tempo erano rimasti indietro, c'è stato il primo focolaio di Nerola - spiega il professor Cicchetti - un modello che è riuscito a dare una risposta all'emergenza delle Rsa, ma è stato meno utile per raggiungere chi era a casa e cercava di contattare il medico di famiglia. Altro punto debole, i tamponi all'inizio effettuati solo allo Spallanzani, dal 13 marzo estesi a 3 ospedali, poi a 9. Fino al 31 marzo i tamponi effettuati erano lo 0,59% contro la media nazionale dello 0.84, ora siamo al 2% il Veneto all'8%». Poi sono arrivati la app DottorCovid (con 85 mila utenti registrati), i kit, il percorso ha preso un'altra strada: dagli ospedali al territorio, a contatto con i cittadini. «Un modello gestionale integrato simile a quello dell'Emilia Romagna e della Toscana. Una caratteristica del sistema regionale Lazio è stato un modello centralizzato, con una catena di comando corta che vede al centro la Regione e lo Spallanzani. La collaborazione tra rete pubblica e rete privata (vedi Gemelli, Campus biomedico e Bambino Gesù), sotto la regia regionale, è un ulteriore elemento di differenziazione rispetto ad altre Regioni. E comunque tutti, centri covid, Asl hanno fatto la loro parte ma il fatto che sia stato deciso al centro dalla task force ha velocizzato i processi».

Ora si sta recuperando sul territorio, 30 i punti di tamponamento drive, anche le Uscar sono attivate. Siamo nella fase 3. «Il monitoraggio sul territorio delle case di riposo inizialmente su base volontaristica con solo 3 unità mobili, seppur meritorio sarebbe potuto andare in affanno nel caso l'infezione si fosse diffusa più rapidamente nelle strutture residenziali e quindi sul territorio. Ma è andata bene».



