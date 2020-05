Fase 2, riprendono voli privati a Ciampino. A Fiumicino arriva il casco termoscanner

L'Italia che prova a convivere con il Covid-19 torna a muoversi, mantenendo le distanze di sicurezza. Spiragli di luce per gli scali romani: Fiumicino e Ciampino. Mentre al Pastine sono ripresi aerotaxi e voli privati, al Leonardo Da Vinci sono partite le operazioni di sanificazione dei terminal. Da ieri, l'aeroporto di Fiumicino è il primo scalo in Europa ad avere attivato una nuova misura di sorveglianza sanitaria: lo «Smart Helmet». In sostanza si tratta di un termoscanner portatile a forma di elmetto dotato di schermo piatto che, grazie ad una realtà virtuale incorporata all'interno ed immagini in alta risoluzione, consente all'operatore che lo indossa di misurare, fino ad una distanza di 7 metri, la temperatura corporea delle persone in transito nelle aerostazioni. Nel caso in cui il dispositivo rilevasse sintomi febbrili superiori ai 37/37 e mezzo, è previsto l'invito a sottoposti un controllo medico.

A Ciampino riprende, invece, l'attività di volo dell'Aviazione Generale all'aeroporto Pastine, il secondo scalo di Roma. Il ritorno degli aerotaxi e dei voli privati si è reso possibile dopo il ripristino dei servizi aeroportuali in attesa che riparta anche il traffico commerciale degli aerei di line nell'aeroporto romano dove i voli degli enti di Stato e dell'aviazione cargo non hanno mai smesso di operare.

La società di gestione Aeroporti di Roma ha provveduto ad una rimodulazione degli spazi necessaria per garantire il distanziamento sociale che viene indicato da una nuova segnaletica. Per entrambi gli aeroporti, infine, sono state poi incrementate le indicazioni e le informazioni sui monitor di servizio, ed aggiunti totem informativi e installazioni di dispenser di gel igienizzante a servizio di viaggiatori e addetti aeroportuali.

«Tutto il sistema, dalle Autorità ai gestori aeroportuali per continuare poi con le compagnie aeree - ha detto Ivan Bassato, Direttore Operazioni di Aeroporti di Roma -,sta lavorando per avere una ripartenza il più veloce possibile, garantendo la massima sicurezza sanitaria resa con tutti i provvedimenti adottati finora ed ulteriori, negli aeroporti e negli aerei, ma con accanto anche economicità ed un ritorno alla normalità del trasporto aereo che auspichiamo in tempi veloci».



