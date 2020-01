Roma, rapinatore entra in farmacia: la dottoressa lo mette in fuga con un bastone

I commercianti di via Ciamarra ormai si sono attrezzati. In quella strada dove le rapine sono all'ordine del giorno con un negoziante su due vittima di assalti all'arma bianca, ora si cominciano a prendere le contromisure. Il copione sembra sempre lo stesso: un uomo con il volto coperto dal passamontagna e da un cappellino nero, armato di coltello ha provato nella serata di ieri a fare razzia dell'incasso di una farmacia. L'uomo però, non si aspettava la reazione della dottoressa dietro al bancone, che lo ha affrontato con un bastone, costringendolo a fuggire.

Una volta fuori, anche due dipendenti della farmacia e un dottore si sono lanciati all'inseguimento del malvievente. Alla fine l'uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia in via Alfredo De Luca, angolo Muraccio dell'Archetto. Indosso a B.S., queste le inziaili del rapinatore, i poliziotti hanno trovato il berretto e lo scaldacollo mentre il coltello, gettato nei pressi di via Fosso di Santa Maura, è stato recuperato e sequestrato. Arrestato, il 34enne romano dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria di tentata rapina aggravata.



