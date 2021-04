22 Aprile 2021

Sono 11mila su un totale di circa 19mila le farmacie che in Italia hanno dato l'adesione per la iniziare a iniettare i vaccini. Nel Lazio 1.500 sono pronte a partire, pari al 60% di tutte quelle presenti sul territorio. Lo scorso 19 marzo tra la Regione e le sigle delle farmacie è stato firmato l'accordo quadro dove sono state indicate la caratteristiche che i locali devono avere per la somministrazione dei farmaci, oltre alle opportune misure per garantire la sicurezza degli pazienti. «Ogni ASL di riferimento vigilerà che i criteri siano soddisfatti», spiega la direttrice dell'Ordine dei Farmacisti di Roma Margherita Scalese. Ma se le farmacie sono pronte a partire, rimangono ancora alcuni quesiti da risolvere.

Prenotazione vaccini nelle farmacie

Quali vaccini inietteranno le farmacie? E su quale sito si potrà effettuare la prenotazione? Sono queste le domande che si pone il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi. Dalla Regione Lazio fanno sapere che non cambierà nulla. «Quello che già abbiamo rimane», spiegano. «Caricheremo le farmacie sul sistema e procederemo sempre per fasce d'età». La possibilità di prenotare il vaccino nelle farmacie dovrebbe aprire a inizio maggio. Intanto proseguono i corsi dei farmacisti per poter effettuare le iniezioni.

I corsi per i farmacisti vaccinatori

Una parte teorica e una pratica, così funzionano i corsi per poter diventare farmacisti vaccinatori. «C’è stata un’importante adesione», spiega la direttrice dell'Ordine dei Farmacisti di Roma Margherita Scalese. «I corsi FAD, tutti a distanza, sono promossi dall’ISS – prosegue – e sono divisi in due: c’è una parte di spiegazione online e una teorico-pratica». Alla prima parte del corso si sono iscritti circa 35000 farmacisti, con quasi 9400 che lo hanno portato a termine. La seconda parte vede al momento 6300 iscritti, dei quali 405 lo hanno completato.

Elenco delle farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione

Le farmacie nel Lazio pronte a partire per i vaccini sono 1500. Di seguito l'elenco: