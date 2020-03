Roma, nuovo allarme rifiuti a Falcognana: ancora fiamme nel deposito della carta

Ancora fiamme in via della Falcognana a Roma. Questa mattina si è verificato un nuovo incendio nel deposito in cui viene conferito il materiale cartaceo della raccolta differenziata anche della Capitale. Il centro era stato interessato da un incendio il 25 febbraio e c'erano voluti due giorni per riportare la situazione alla normalità da parte dei vigili del fuoco.



Il primo rogo in via della Falcognana, fin da subito, aveva sollevato diverse perplessità. Per fare chiarezza, sulle origini dell’incendio, è già intervenuta la polizia municipale. I caschi bianchi del IX gruppo Eur hanno messo i sigilli all’area di oltre 5000 metri quadri. Gli inquirenti hanno sequestrato la zona per poter dare inizio a una serie di attività peritali.



