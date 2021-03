Il Comune di Tivoli apre una pagina Facebook uffciale, ma per ora non denuncia i gestori di quella falsa

Il Comune di Tivoli al termine di un lungo "lavorio" ha finalmente una pagina uffciale su Facebook - si chiama "Comune di Tivoli-Palazzo San Bernardino" - ma non è ancora chiaro se l'amministrazione voglia presentare una denuncia alla polizia o ai carabinieri contro i gestori il profilo internet che per un anno e mezzo è apparso come espressione di un ente trritoriale dello Stato senza esserlo. Il lancio in rete della nuova pagina istituzionale, che si aggiunge al sito we www.comune.tivoli.rm.it e all’applicazione ComunicaCity, è stato annunciato venerdì dal Messaggero. Il giornale tre giorni fa ha dato conto dell'approvazione da parte del Comune di un regolamento con cui l'amministrazione tiburtina intende disciplinare gli interventi dei suoi dipendenti attarverso post pubblicati sui Gruppi Facebook della zona. "Comune di Tivoli-San Bernardino" , rispetto ad altre pagine istituzionali, sembra fatta con accuratezza e fornisce diverse informazioni utili, a partire dai numeri da chiamare in caso di sospetti casi di Coronavirus.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Roma, Tivoli sanzionerà i post messi su Facebook da dipendenti... IL CASO Roma, un piccolo Gruppo Facebook di Guidonia allarma e può...

Roma, un piccolo Gruppo Facebook di Guidonia allarma e può sconvolgere l'universo dei social network

«Gli spazi nei social network - aveva detto la presidente della commissione Cultura del Comune tiburtino, dichiarazione pronunciata in consiglio comunale e non smentita - rappresentano una grande opportunità per informare. È stato necessario provvedere a una regolamentazione per evitare abusi. Serve un galateo anche per interenet». Esistono in rete alcuni canali su Facebook e Instagram, come riportato giorni fa anche sul giornale in edicola, che presumibilmente hanno utilizzato e utilizzano il nome “Comune di Tivoli" - il profilo fasullo non ancora bannato, cioè canvellato - per pubblicizzare vendite che indirizzavano, più o meno apertamente, al mondo dell'e-commerce. Il falso profilo, "Comune di Tivoli", per ammissione del Municipo ai piedi della Valle dell'Aniene, era nato un po' misteriosamente subito dopo le elezioni amministrative del maggio 2019.

Roma, Tivoli sanzionerà i post messi su Facebook da dipendenti del Comune per schernire il datore di lavoro

«Ci sono soggetti, individuali e collettivi - aveva aggiunto l'esponente dell'amministrazione tiburtina presentando il regolamento, già in vigore - che possono sfruttare impropriamente loghi o nomi delle amministrazioni per attirare una maggiore quantità di traffico o per scopi illeciti». Il Comune, oltre 50 mila residenti, fa sapere di "aver rivolto l'attenzione" - come riporta Il Messaggero in edicola questa mattina, domenica 7 febbario - per far cambiare nome alla pagina chiamata "Comune di Tivoli" che non ha nulla a che fare con il Municipio tiburtino. Tutavia non ci sono comunicati stampa scritti che confermino l'intenzione. La polizia postale, i carabineri e la guardia finanza che operano nella zona al momento non avrebbero ricevuto alcuna denuncia che possa far partire un'inchiesta. Ci sarebbero state solo segnalazioni generiche.

Giorni fa questo sito on-line ha raccontato - notizia cliccata oltre 8.200 volte sul sito on-line del giornale, sezione Roma - delle "anomaie" notate in un piccolo Gruppo Facebook di Guidonia, pochi chilometri da Tivoli, visibilmente orientato verso una partito. Un fatto, del tutto locale, del quale sicuramente l'impresa che gestisce la rete social fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg - un'azienda planetaria che sta dall'altra parte dell'oceano - non sa e non può sapere nulla. Ma comunque un episodio che fa capire meravigliosamente bene cosa possano diventare le "propaggini" di un social network se non esiste alcuna regola e se l'assenza di regole fa crescere una giungla in cui ognuno fa quello che gli pare.



Il giorno dopo dopo la pubblicazione sul Messaggero delle "bizzarrie" di Guidonia è arrivata la notizia che il Comune di Tivoli, il quale sicuramente stava lavorando al regolamento da tempo, "sanzionerà" i post che dovessero essere messi su Facebook da suoi dipendenti. Si tratta pur sempre di pubblici che al momento dell'assunzione giurano fedeltà allo Stato. Chi dovesse schernire, o addiritturaimpiegati danneggiare il datore di lavoro - un ente pubblico - dovrà aspettarsi l'apertura di un procedimento a suo carico. Sia che i post appaiono con il nome di chi li crea - a viso aperto -sia che la cosa avvenga con nomi inventati. Sia che i messaggi vengano immessi su pagine Fb che sono quello sembrano, sia che siano altro, come accadeva con quella denominata "Comune di Tivoli": un cosiddetto profilo fake, cioè un falso, una replica, uno specchietto per le allodole. Il Comune tiburtino probabilmente sta cercando di capire quello che è accaduto e si muove comprensibilmente con i piedi di piombo. Resta il fatto che al momento non si ha notizia di comunicazioni scritte da parte del Municipio alle forze dell'ordine, neppure alla Procura di Tivoli. Il "battito d'ali di una farfalla" - il detto è sempre del filosofo cinese Confucio - potrebbe "far rumore in tutto l'universo". E' un universo piccolo, pochi chilometri a nord-est di Roma, ma pur sempre un universo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA