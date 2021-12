Diabolik, l'omicidio al parco e la fuga del killer tra l'indifferenza dei passanti

Un uomo seduto sulla panchina e un altro che continua a camminare dritto come se nulla fosse accaduto. Come se in terra, davanti a quella panchina - divenuta poi luogo di "pellegrinaggio" per decine di tifosi - non fosse steso il corpo di uomo ammazzato da pochi istanti.

Diabolik, vitalizio per il killer: poi l'idea di ucciderlo

L'indifferenza di fronte al male e al crimine che si manifesta in tutta la sua ferocia e si impossessa della Capitale in un caldo pomeriggio d'estate è l'indifferenza di fronte ad un omicidio "eccellente": quello di Fabrizio Piscitelli, ucciso al Parco degli Acquedotti il pomeriggio del 7 agosto 2019 che viene immortalata nel video dell'agguato. Da alcuni frame catturati dal sistema di videosorveglianza di un palazzo di via Lemonia, divenuti poi fondamentali per le indagini della polizia, si vede questo: Diabolik appena ucciso, l'uomo accusato del suo omicidio - Raul Esteban Calderon - e arrestato poi dalla Squadra Mobile di Roma che scappa mentre chi, estraneo a questa storia, o resta seduto su un'altra panchina o continua a camminare come se nulla fosse successo.

Calderon scaricato dalla donna che temeva di essere accusata. «L'hai fatto con la pistola mia»

Dalle immagini si vede la fuga dell'argentino, tratto in arresto dopo due anni e mezzo di indagini serrate. L'uomo è stato incastrato dall'ex compagna, una donna romana di 47 anni, rapinatrice di professione che collabora con gli investigatori, dalle intercettazioni in carcere dei Bennato - ritenunti mandanti dell'omicidio - e dalla perizia tecnica richiesta dalla Mobile e avallata dalla Procura al politecnico di Torino su quel video che riprese tutto. Una perizia che ha dimostrato una «Chiara compatibilità antropometrica» e una corrispondenza sui passi della corsa inequivocabili tra il fuggitivo e Calderon. Ma in quel video resta immortalata anche l'indifferenza di chi - pur estraneo - si è trovato a far parte di una storia criminale, girandosi dall'altra parte.

Diabolik: l'andatura, il volto, l'altezza. Così il super computer ha riconosciuto l'assassino