"De Andrè, per un amore nuovo": il Coro Accordi e Note si esibisce alla Fondazione Santa Lucia

Ultimo aggiornamento: 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concerto dedicato a Fabrizio De Andrè si svolgerà oggi alla Fondazione Santa Lucia. La struttura ospedaliera, quotidianamente dedita alla neuroriabilitazione, ospiterà nel pomeriggio un'esibizione del Coro Accordi e Note, diretto dal Maestro Roberto Boarini, a partire dalle ore 16 presso il Centro Convegni della Fondazione in via Ardeatina 354.L’evento, dal titolo "De Andrè... per un amore nuovo”, è aperto a tutti e in particolare ai pazienti della Fondazione Santa Lucia che, insieme ai loro famigliari, potranno emozionarsi sulle musiche del noto cantautore italiano, potendo conoscere l’energia che unisce la forza dei sentimenti alle cure mediche."De Andrè... per un amore nuovo" - con testi di Luca Mefalopulos - vedrà esibirsi Paolo Gnocchi (voce), Lara Calisi (voce recitante), Massimo Stocchi (chitarra e percussioni), Luca Mefalopulos (chitarra), Eleonora Giosuè (violino) e Marco De Santis (pianoforte).INFO E PRENOTAZIONIData e oraSabato, 8 Giugno 2019 - ore 16:00LuogoCENTRO CONVEGNI Fondazione Santa Lucia IRCSSVia Ardeatina 354, RomaPer motivi organizzativi è gradita conferma di partecipazione (eventi@hsantalucia.it / T. 06.5150.1272).INGRESSO GRATUITO