Fabiola Moretti, ancora spaccio: torna in carcere l'ex del boss della banda della Magliana

Ancora guai, ancora droga. Torna in carcere Fabiola Moretti, in passato già coinvolta in vicende giudiziarie e legata a uno dei boss della banda della Magliana. I carabinieri della Stazione Roma Divino Amore hanno dato esecuzione ad un provvedimento di cumulo pene pari a 9 anni, 4 mesi 4 e 17 giorni emesso il primo luglio scorso dalla Procura di Roma, ufficio esecuzioni penali.

I carabinieri prelevato la donna presso la sua abitazione in via dei Papiri e l'hanno condotta nel carcere di Rebibbia Femminile. La condanna da scontare è legata allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso commesso a Roma dal 2014 al 2019.