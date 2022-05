Monterotondo, fabbrica di vernici a fuoco. Alta colonna di fumo. Il Comune: «Chiudete le finestre, vietate attività all'aperto»

Fiamme a Monterotondo, alle porte di Roma, dove è in corso un importante incendio nella zona industriale (via Leonardo Da Vinci n 61) presso l'azienda Setra Vernici Srl che si occupa della produzione di vernici.

L'allarme è scattato alle 13.30 circa, la colonna di fumo nero e le fiamme alte sono visibili da diverse parti della città. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. Via Leonardo da vinci è chiusa al traffico e la protezione civile raccomanda di non recarsi sul posto per non ostacolare le operazioni di spegnimento.

«Tenere chiuse le finestre e spegnete i condizionatori»

Sul sito del comune è stato diffuso un comunicato in cui si ordina a scopo cautelativo a tutti i residenti: «Di mantenere la chiusura delle porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata (condizionatori ed impianti di aria condizionata) fino a cessato allarme»

Rischio inquinamento: vietato raccogliere e consumare frutta e verdura

Il comune ha inoltre vietato di svolgere attività all’aperto, comprese manifestazioni, attività ludiche, attività sportive in genere ed altri eventi programmati all'aperto, nonché la frequentazione di spazi all’aperto da parte di animali domestici; di esporre prodotti alimentari fuori degli esercizi di vendita; la raccolta ed il conseguente consumo di frutta e verdura presso orti domestici e aziende agricole;