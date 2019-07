L'ex Forlanini si trasforma il polo culturale e lancia la "silent disco": zero emissioni acustiche

L'Ex Forlanini lancia la silent disco, una nuova moda internazionale, un'occasione per poter ballare al volume che l'utente vuole senza disturbare i vicini. Questa sera nell'ex nosocomio,che per tre mesi è stato trasformato in un enorme polo culturale, ci sarà il primo esperimento con musica rock insieme a vari dj's del panorama romano che animeranno questa insolita serata ad emissioni acustiche zero. Come al Coachella in California un'occasione per ballare al silenzio, un'esperienza collettiva sociale e psicologica, da provare una volta nella vita. La “discoteca silenziosa” si sta rapidamente diffondendo in Italia e in Europa ed è un evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari. Invece di utilizzare un sistema classico di altoparlanti, la musica viene trasmessa tramite trasmettitori wireless o bluetooth: in questo modo ci si può divertire senza disturbare nessuno.

