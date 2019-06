Roma, concerti e laboratori: rinasce l'ex Cartiera sulla Salaria

Rinascono gli spazi dell'ex Cartiera sulla Salaria. Dopo il Colosseo Quadrato, le ex caserme Guido Reni e le rimesse Atac, arriva un nuovo progetto di rigenerazione urbana temporanea targato Urban Value. Per tre anni City Lab 971, questo il nome del progetto, ospiterà un orto 2.0, un Museo di Arte e Tecnologia, laboratori e residenze per artisti italiani e internazionali, eventi culturali, spettacoli teatrali e concerti. Primo evento sarà sabato 15 giugno con il concerto dello Stato sociale.



«Diamo avvio a un importante progetto di rigenerazione urbana che darà nuova vita all'ex Cartiera e riqualifica un'area della periferia romana. Ancora una volta l'amministrazione riesce ad aprire a luoghi per anni abbandonati attraverso progetti light, mobili che prevedono la coesistenza di progetti diversi. Dall'orto urbano ai progetti artistici fino a concerti. Sarà il sale della rinascita di questa strada e quartiere». Soddisfatto il presidente del Municipio III Giovanni Caudo. «L'ex cartiera sarà un luogo poroso con la città e con il Municipio che ha aderito al progetto. Questa città può rinascere, sono atti concreti come questo che ribaltano la situazione, unendo l'ambizione degli abitanti che da anni chiedevano la chiusura del Tmb e della città che vuole ritrovare una nuova vitalità. Noi vogliamo la rinascita della nostra città. In questo luogo ci saranno tre anni di attività».

