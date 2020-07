Rinascerà come un cinema, forse anche un drive in, l'ex aeroporto di Centocelle. La prima pista in Italia, che ha visto atterrare anche i fratelli Wright e Lawrence d'Arabia, il quale proprio qui stava per lasciarci la vita in un atterraggio di fortuna.

Il V municipio ha infatti avviato tutte le procedure per trasformare in un polo per la cultura, con al centro il cinema, quell'area che l'aeronautica militare ha restituito in parte al Comune di Roma nel 1999.

Nella delibera del V si legge che tutto sorgerà intorno all'ex pista. In primo luogo, come detto, una parte del sedime sarà destinato a un'arena per proiezioni cinematografiche. Anche se a Centocelle si ragiona sull'ipotesi di un drive in, visto che le normative Anticovid renderanno molto difficile il ritorno nelle sale cinematografiche al chiuso.

L'obiettivo sarebbe quello di partire, almeno per questa parte di progetto, tra settembre e ottobre, sfruttando il clima mite dell'autunno romano.

Accanto allo spazio per i film, si vogliono creare anche strutture per ospitare dibattiti, presentazioni culturali e mostre, e altre ancora destinate a diventare laboratori per bambini e centri per gli anziani. Prevista anche una parte commerciali con birrifici e bistrot con prodotti a chilometro zero e biologici, librerie indipendenti e botteghe artigiane.

