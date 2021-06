Strade chiuse, piano straordinario per i trasporti, controlli capillari delle forze dell'ordine sia per la sicurezza che per il rispetto delle norme anti-contagio da Covid. Il conto alla rovescia è arrivato a meno 3: venerdì sera lo stadio Olimpico ospiterà Italia-Turchia, gara inaugurale degli Europei di calcio. E lo farà in una situazione particolare, con il pubblico che tornerà (anche se solo parzialmente) a occupare le tribune dell'impianto del Foro Italico. Un evento che ha calamitato la massima attenzione da parte del Campidoglio e delle autorità di pubblica sicurezza, che hanno messo a punto un piano di accoglienza e supporto per i romani e i visitatori che arriveranno nella Capitale per quest'occasione. L'organizzazione sarà riproposta anche per le altre tre partite della competizione continentale che si disputeranno nella Città eterna.

LE CHIUSURE

Intorno all'Olimpico è stato delimitato un perimetro di sicurezza, che sarà attivo a partire da 5 ore prima l'inizio delle partite e fino a 2 ore dopo la fine del match. Il piano prevede la chiusura al traffico: a nord del lungotevere Maresciallo Diaz, all'altezza di via Antonino di San Giuliano (resterà aperta la sola carreggiata in direzione di via del Foro Italico); a est di ponte Duca D'Aosta; a sud del lungotevere Della Vittoria e di piazzale Maresciallo Giardino, con chiusura della circonvallazione Clodia all'angolo con via Durazzo. I mezzi pubblici potranno continuare a transitare all'interno del perimetro (non effettuando però la fermata passeggeri) fino a tre ore prima del fischio di inizio. Da quel momento saranno attuate le deviazioni predisposte con l'Atac, che riguarderanno le linee 168, 200, 226, 280, 301, 32, 446, 628, 69 e 911.

I COLLEGAMENTI

Per raggiungere e rientrare dallo stadio è stato organizzato un servizio di trasporto gratuito per i possessori di biglietto, attivo da quattro ore prima e fino a tre ore dopo le partite. I punti di partenza delle navette sono tre: la fermata Cipro della metro, la stazione Termini e il parcheggio di Tor di Quinto. I collegamenti in autobus sono anche integrati da percorsi pedonali e ciclabili, da parcheggi e postazioni taxi e dal servizio della metropolitana, con l'orario serale che sarà esteso per consentire il deflusso degli spettatori al termine delle partite, con questi orari: venerdì 11 giugno, ultima partenza all'1,30 di notte; mercoledì 16 giugno, ultima partenza all'1.30 di notte; domenica 20 giugno alle 23,30 di notte; sabato 3 luglio alle 2,30.

L'INTRATTENIMENTO

Sempre venerdì, dalle 10, aprirà i battenti anche il Football Village di Piazza del Popolo, fulcro della Fan Zone, chee resterà aperto tutte le sere fino alle 23 e fino all'11 luglio. All'interno, per la sicurezza e il rispetto delle normative anti-Covid potranno entrare non più di 1680 visitatori. In via dei Fori Imperiali sarà invece possibile, per un massimo di mille persone, guardare su maxischermi le partite che si svolgeranno all'Olimpico. In piazza del Campidoglio, venerdì 11 e sabato 12 alle 21,45 e alle 22,45, si potrà ammirare il videomapping, uno spettacolo di luci e suoni, con performance musicali dal vivo, che ripercorrerà la storia dell'Italia agli Europei dal 1968 al 2021.