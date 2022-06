Imprese al femminile, la crescita romana di Euro&Promos

Un’impresa al femminile e non solo per i numeri. A Roma e nel Lazio Euro&Promos Fm Spa conta più di 800 collaboratori, di questi 500 sono donne, il 70% dell’intera forza lavoro.

La società è leader in Italia nei servizi di facility management è presente nella Capitale da oltre 10 anni.

Ha due sedi, una in posizione centrale, in via del Castro Pretorio e la seconda a Guidonia, con un hub organizzato, al fine di supportare in modo efficiente i cantieri gestiti sul territorio circostante.

L’azienda, che ha sedi anche a Udine, Torino, Milano e Trieste e che ha un fatturato di oltre 130 milioni di euro, svolge attività di sanificazione, pulizia civile, industriale e sanitaria, ma anche logistica di magazzino, facchinaggio, manutenzioni industriali e meccaniche, disinfestazioni, oltre a gestioni in ambito culturale, portierato, vigilanza ed office management.

Una società dunque dove le donne ricoprono e svolgono un ruolo fondamentale, come racconta Gloria Querini, Presidente di Euro&Promos “Sappiamo far conciliare il lavoro con il nostro ruolo in famiglia: le persone riescono ad essere produttive in base a quello che riescono a fare anche nella vita privata, questa è la filosofia che seguiamo in Euro&Promos. I traguardi non sarebbero raggiungibili se non grazie al connubio perfetto tra pregi e difetti di tutti, uomini e donne insieme. Per esempio, noi crediamo moltissimo nelle partnership tra aziende, territorio e Istituzioni. La cura, l’attenzione sono caratteristiche tipiche della donna”.

Trasversali sono anche i settori serviti da Euro&Promos: dalla sanità pubblica e privata, al settore metallurgico, al settore cartaio a quello meccanico, dal mondo del retail a quello della Gdo.

“L’emergenza pandemica ha cambiato la percezione delle persone rispetto ai servizi che garantiamo. Siamo consapevoli di avere un ruolo determinante, soprattutto perché abbiamo il compito di tenere pulite strutture frequentate da tante persone!” Dice Maria, che lavora come capo squadra presso un plesso pubblico.

“Nei momenti più difficili abbiamo lavorato fianco a fianco con medici e infermieri e abbiamo vissuto da vicino le loro preoccupazioni e lo sforzo fatto, che era anche il nostro. Aver dato, insieme a tutta la squadra, il nostro contributo in termini di interventi puntuali di sanificazione nei reparti è stato gratificante” racconta invece Silvia, operativa presso una delle più importanti strutture sanitarie della Capitale.

Euro&Promos è alla costante ricerca di personale da formare e inserire nei cantieri, romani, ma anche in tutta Italia. Per continuare a crescere e dare opportunità concrete di lavoro anche ad altre donne.