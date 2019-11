Stop agli Euro 3, Confcommercio: serve mobilità alternativa

«E' inaccettabile il mancato studio di una mobilità alternativa». E' il commento sullo stop agli Euro 3 del presidente di Confcommercio per il centro storico di Roma, David Sermoneta​

«I romani e i turisti - prosegue Sermoneta - non possono infatti essere obbligati ad accedere al centro di Roma unicamente attraverso gli scadenti servizi Atac in nome di una miope politica autoreferenziale. Abbiamo più volte chiesto l'istituzione di un servizio navetta che colleghi i tre grandi parcheggi di Villa Borghese, Via Ludovisi e Piazza Cavour con il Tridente: richiesta mai presa in considerazione».

LEGGI ANCHE: Stop agli Euro 3 da oggi, ma i divieti partono lunedì

Infine Sermoneta, dopo l'incontro con l'assessore alla Mobilità di Roma Pietro Calabrese, sottolinea anche che «da mesi il commercio dell'intero centro storico è pesantemente danneggiato dalla chiusura delle stazioni metro di Repubblica, Barberini e Spagna e dalla chiusura delle scale mobili che collegano il parcheggio di Villa Borghese con Piazza di Spagna. Nulla è stato fatto per alleviare tale situazione e le nostre legittime proteste trattate sempre con fastidio e disprezzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA