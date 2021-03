Svuotano la cantina del nonno e trovano barattoli di esplosivo: artificieri in azione all'Eur

Un gran numero di barattoli contenente polvere nera, sono stati trovati da una famiglia che, ieri, in viale dei Campioni in zona Eur a Roma, ha svuotato la cantina lasciata loro in eredità dal nonno scomparso. Mentre caricavano sull'auto materiale da portare in discarica, gli eredi hanno trovato i barattoli sospetti alcuni dei quali sono stati presi e portati nell'auto per lo smaltimento.

Poi è sorto il dubbio ricordando la passione per i fuochi d'artificio del caro estinto, e hanno chiamato la polizia ipotizzando che potesse trattarsi di materiale pericoloso. Sospetto fondato dato che gli agenti hanno accertato che la polvere nera era materiale esplodente per un peso complessivo di tre chili. Per questo è stata chiusa la strada ed è stato chiesto l'intervento degli artificieri.

