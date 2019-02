Eterna Roma: dai giochi del Colosseo al Super Bowl con John Malkovich

Il valore del gioco, la forza, il coraggio, l'esaltazione degli eroi che riescono a vincere: in un crescendo serrato John Malkovich ha lanciato dal Colosseo il teaser della cinquantatreesima edizione del Super Bowl, prodotto da Cbs Sports per "The Great Game", la finale di campionato della National Football League.

Protagonista d’eccezione quest’anno proprio l'Anfiteatro Flavio sulle cui tavole dell'arena il grande attore ha duettato con l'ex grande quarterback degli Indianapolis Colts e dei Denver Broncos, Peyton Manning,

in un confronto animato e dissacrante sul senso dei giochi.

L’appassionata difesa della piu’ autentica tradizione del football americano, sostenuta dalle parole di Malkovich e dal montaggio incalzante delle immagini del regista Pete Radovich, danno corpo e voce al bisogno di eroi e all’urlo del pubblico, che proprio nei munera dell’Anfiteatro Flavio hanno avuto archetipo e consacrazione.

Il Parco archeologico del Colosseo ha chiesto alla CBS Sports di effettuare una donazione a favore di un'associazione no profit che si occupa di atleti diversamente abili.

Ultimo aggiornamento: 19:57

