Lo ha scaraventato a terra, preso a calci, e ha tentato di colpirlo al volto. Voleva mille euro da un connazionale e al suo rifiuto ha iniziato a picchiarlo. E' accaduto ieri in via della Pineta Sacchetti. La vittima è il titolare di una lavanderia, un cittadino del Bangladesh di 28 anni che è stato ricoverato all'ospedale Gemelli con una prognosi di 7 giorni per trauma toracico. L'aggressore è un connazionale di 33 anni senza occupazione e con precedenti. E' stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione e lesioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA