Roma, estate sicura, dalla movida agli anziani soli: 200 carabinieri in strada

A cavallo nei parchi, su strada per contrastarerapinatori e borseggiatori, nelle aree centrali della movida, ma anche per essere più vicino a poter aiutare le fasce deboli, primi fra tutti gli anziani spesso soli in casa. Queste alcune caratteristiche del piano Estate sicura approntato dal Comando Generale dell'Arma a Roma e Provincia per le esigenze del periodo estivo, al fine di potenziare le attività di controllo del territorio e di prevenzione generale dei reati, in costanza di una maggiore presenza di turisti nei luoghi di tradizionale interesse storico-artistico e religioso, nonché nei numerosi luoghi di villeggiatura sul litorale, nelle zone lacustri e nelle altre aree interne. Circa duecento Carabinieri di rinforzo. Le maggiori risorse assegnate consentiranno di rivolgere una maggiore attenzione anche alle aree più periferiche della Capitale, attraverso l'attuazione di un piano specifico di controllo dedicato a tali luoghi. Particolare attenzione sarà infine rivolta, a partire dai Carabinieri impiegati nelle Centrali Operative dell'Arma e da quello delle Stazioni disseminate sul territorio, verso le fasce deboli, come anziani e persone sole che trascorreranno il periodo estivo a casa, spesso da sole, fornendo loro ogni assistenza. A tal fine, sarà incrementato, per le maggiori esigenze di «prossimità», il numero delle pattuglie appiedate, che si affiancheranno a quelle del pronto intervento con la cooperazione dei reparti specializzati dell'Arma.

Gli elicotteri dell'Arma sorvoleranno l'intera Provincia. All'interno delle ville e parchi pubblici garantiranno la sicurezza con pattuglie a piedi e a cavallo. Intensificati anche i servizi di pattuglia su strada, in costante allerta sul fronte della prevenzione ed il contrasto delle forme di criminalità diffusa, con particolare attenzione nelle ore notturne, quali furti in appartamento e rapine, e i controlli alla circolazione stradale con posti di controllo. Nel centro storico, nei luoghi di aggregazione turistica e a bordo dei mezzi pubblici sono stati potenziati i già presenti servizi di contrasto ai borseggiatori, antiabusivismo e antitruffa.

Con l'ausilio dei Nuclei Antisofisticazione e Ispettorato del Lavoro proseguiranno i controlli agli esercizi commerciali con verifiche sui prodotti alimentari somministrati in bar e ristoranti. Viene mantenuta alta l'attenzione nelle zone della movida, dal Pigneto a San Lorenzo, da Trastevere, Piazza Bologna e Campo de' Fiori al Centro Storico, con Monti, piazza Navona e piazza di Spagna, fino ad arrivare a Testaccio, all'Eur e a Ponte Milvio, per garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori.

