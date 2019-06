Anziani soli in città, parte all'Ostiense il progetto “E...state con noi, 2019 Over ”

Anche quest'anno le Acli di Roma aps e la Federazione anziani e pensionati (Fap) delle Acli di Roma presentano «E...state con noi, 2019 Over», un progetto di inclusione e aggregazione rivolto agli anziani per contrastare la solitudine durante il periodo estivo, tutelare la salute e promuovere stili di vita sani. L'iniziativa si svolgerà da lunedì 1 luglio fino a venerdì 9 agosto 2019, nei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 17, presso la sede provinciale in Via Prospero Alpino 20 all'Ostiense.

Per gli anziani sarà possibile usufruire di uno spazio con aria condizionata, accesso wi-fi, sala lettura, angolo ristoro con succhi, snack e altro ancora. Soprattutto, sarà garantito lo scambio intergenerazionale con la presenza dei volontari di servizio civile delle Acli, che si metteranno a disposizione per corsi di alfabetizzazione digitale per l'uso degli smartphone e dei tablet. Quest'anno è prevista inoltre la possibilità di misurare la pressione e dei servizi su appuntamento di consulenza psicologica e per una nutrizione sana.

È previsto inoltre il potenziamento del servizio gratuito di taxi sociale delle Acli di Roma, dedicato proprio agli anziani più fragili. «Come ogni anno, l'arrivo del periodo estivo comporta diversi problemi per le persone più anziane, che spesso vedono acuirsi o iniziano a percepire un senso di solitudine e di isolamento. Per questo riteniamo importante mantenere aperto uno spazio accogliente dove queste persone potranno trovare compagnia, ristoro e svago», dichiarano congiuntamente Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, e Francesco De Vitalini, segretario della Fap Acli Roma. «Il nostro obiettivo - concludono - è quello di andare oltre la risposta temporanea all'emergenza, che in questo caso è data dal caldo, e riuscire a creare una rete di protezione sociale a tutto tondo che resti attiva ogni giorno dell'anno e che possa aiutare gli anziani in tutte le difficoltà che possono avere»

