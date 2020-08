L’ estate sta finendo? Lenon badano troppo alle scadenze. Anzi, le iniziative non mancano e sembrano proprio puntare sul prolungamento dell’effetto estate. Non troppo lontano dalla Capitale, pochi chilometri in macchina e la meta è a portata di mano. Con non poche sorprese. Ecco qualche idea da sfruttare nei prossimi fine-settimana di agosto e settembre.Per gli irriducibili delle belle passeggiate, porte aperte al parco archeologico e naturalistico di Vulci . Siamo in terra etrusca, cuore della Tuscia viterbese. Località spettacolate tanto amata dalle produzioni cinematografiche e televisive. Qui, non a caso, sono state girate fior di fiction, dal Nome della Rosa fino all’ultimo “Anna” di Niccolò Ammaniti per Sky. Qui si può passeggiare tra le millenarie rovine etrusche, oppure affittare il kayak per una escursione sul laghetto, oppure andare a cavallo. Insomma, per tutti i gusti.Poco distante, si può approfittare anche della riapertura dopo un lungo restauro, del, un luogo tutto da scoprire con meravigliosi archeo-trekking. Siamo nella zona di Montalto di Castro. A gestirlo è la stessa Fondazione Vulci diretta dall’archeologo Carlo Casi. Qui la natura convice con i resti dell’antica città d’oro dei Farnese, un’autentica città fantasma, tanto fastosa e potente nel Rinascimento da essere bombardata e distrutta.Chi ama il mare non può perdersi un’amabile gita al Castello di Santa Severa , recentemente premiato tra le migliori attrazioni al mondo per Tripadvisor . Borgo incantevole, roccaforte scrigno di storia, un Museo del mare e della Navigazione antica tutto da godere, e un palinsesto di iniziative di intrattenimento, giorno e sera. Insomma un posto da vivere per tutta la giornata.Ancora mare, ancora storia, ancora panorami mozzafiato. Perché non gustarsi una escursione nel tardo pomeriggio alche in questa estate resta accessibile gratuitamente. E in mattinata, perché non abbinare alla gita, un, partendo dal Lago di Paola di Sabaudia. Il divertimento è assicurato. Con protocolli di sicurezza. Con l’equipaggio formato (consigliato anche alle famiglie con bambini) si scende lungo l’antico canale romano e si esce in mare, costeggiando la montagna. Lo spettacolo dall’acqua è suggestivo, grotta dopo grotta. Da Ulisse alla maga Circe (informazioni: Waterlife, Proprietà Scalfati).