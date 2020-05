Roma, “Spiagge sicure”: da Fregene a Maccarese controlli con droni e volontari

Cento volontari per la gestione di 10 chilometri di spiagge libere e droni in volo su tutta la costa di Fregene. Sarà un’estate da “Grande Fratello” e all’insegna del distanziamento sociale quella dei romani che per i tuffi post-lockdown sceglieranno il litorale a nord della Capitale: dall’incantevole Villaggio dei Pescatori fino agli arenili selvaggi e bianchi di Maccarese. Il Comune di Fiumicino, con i suoi 24 chilometri di costa che comprendono Fregene, Maccarese e Passoscuro, ha varato il piano sicurezza per le spiagge libere a partire dal 29 maggio, quando potranno aprire, per la stagione balneare, stabilimenti e chioschi attrezzati e saranno consentiti, nella Fase 2, tuffi e tintarella.

«Tutti devono poter andare al mare - fanno sapere dal Comune di Fiumicino - e godersi le nostre coste. Per questo abbiamo preparato un piano che consentirà a tutte e tutti di godersi una giornata sulla spiaggia in tranquillità. Abbiamo 10 km di spiagge libere su 24 totali: sarà un lavoro molto impegnativo». A partire del primo giorno, cento volontari - divisi su più turni - controlleranno i varchi dalle 8 alle 21 per assicurarsi che le persone che arrivano sappiamo come posizionarsi rispettando le distanze di sicurezza stabilite dall’ordinanza regionale. Su strada e sulle spiagge, le aree saranno presidiate dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine, mentre nei tratti più lunghi, come Passoscuro e Coccia di Morto, il controllo avverrà anche via mare. I droni della protezione civile, infine, sorvoleranno le coste tutti i giorni. In ogni tratto di arenile ci saranno cartelli con le prescrizioni da seguire, divieti, misure da rispettare e informazioni utili. Le spiagge saranno costantemente pulite e igienizzate e saranno recuperate le ex postazioni sanitarie per allestire bagni e punti per l’igiene personale a disposizione dei bagnanti.

Anche questi locali, naturalmente, saranno puliti e igienizzati più volte al giorno. Si tratta di cinque blocchi presenti a Passoscuro, Maccarese, Fregene, Focene e Fiumicino. Saranno anche allestite delle pedane che dai servizi igienici attraverseranno la spiaggia fino al mare per consentire l’accesso alle persone con disabilità. Alla fine delle pedane ci saranno delle aree ombreggiate ad esclusivo uso sempre delle persone disabili.

«Non sarà una stagione come le altre, questo lo sappiamo, ma già da diversi giorni stiamo lavorando all’attuazione di questo piano e tutti gli uffici competenti sono mobilitati perché venga attuato in tutte le sue parti nel più breve tempo possibile. Le nostra spiagge libere sono già note per la loro bellezza: da quest’anno saranno un esempio di accessibilità e fruibilità», conclude la nota del Comune. È già da qualche giorno che le spiagge di Fiumicino e Fregene hanno iniziato a “rivivere”.

Lunedì scorso, infatti, a Fregene, Focene, Maccarese e Fiumicino è stato dato il via libera a kite surf, windsurf, sup, surf, canoa e persino nuoto. Una gioia per i tanti praticanti di queste discipline che sono potuti tornare in mare. E sulla riva anche i gestori degli stabilimenti hanno fatto una corsa contro il tempo per riaprire i ristoranti e tornare a cucinare e a far consumare i piatti sulla spiaggia, con tanto di passeggiata finale sull’arenile. Un sogno solo fino a qualche settimana fa. Da lunedì, dunque, via alla stagione dei tuffi mentre ieri in aeroporto, a pochi chilometri dalle spiagge, dopo oltre due mesi dall’emergenza sanitaria in Italia, c’è stato il primo decollo. Il volo Roma-Parigi dell’Air France è partito intorno alle 15. Un altro passo verso la normalità.

