Spacciatori e sbandati, controlli all'Esquilino: un arresto e 4 denunce

Da piazza Vittorio al parco del Colle Oppio, controlli straordinari della polizia hanno portato all'arresto di un pusher ghanese in via Carlo Alberto. All'operazione hanno partecipato anche vigili e Ama che ha raccolto una consistente quantità di materiale di risulta.

Da tempo i residenti dell'Esquilino chiedono maggiore sicurezza. A piazza Vittorio si spaccia alla lcue del giorno, si sciappa e sono moltissimi gli sbandati che praticamente vivono nei giardini.

Durante l'ultimo blitz 15 persone non in regola con il permesso di soggiorno, sono state accompagnate all'Ufficio Immigrazione, 4 sono state denunciate in stato di libertà per inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, un cittadino extracomunitario in posizione irregolare è stato accompagnato al CPR di Potenza per la successiva espulsione.

Nel complesso sono state controllate 72 persone e 21 veicoli. Una autovettura privo della prevista copertura assicurativa è stata sottoposta a fermo amministrativo ed il relativo conducente sanzionato. Sono stati infine 219 i veicoli controllati con il sistema elettronico di rilevazione delle targhe.

