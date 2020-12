Roma, non rispettano norme anti Covid: chiusi un minimarket e una lavanderia

Nel corso dei quotidiani controlli mirati alle verifiche del rispetto delle norme per evitare la diffusione epidemiologica da Covid-19, i carabinieri della stazione piazza Dante hanno eseguito verifiche nelle attività commerciali del quartiere Esquilino. Ad esito degli accertamenti, due attività commerciali sono state chiuse per 3 giorni e i titolari, cittadini del Bangladesh, sanzionati rispettivamente per 400 euro. Si tratta di un minimarket in via Daniele Manin dove è stato accertato che all’interno era presente un numero di persone superiori al consentito e di una lavanderia in via Ferruccio dove i carabinieri hanno constatato l’omessa affissione di qualsivoglia cartello indicante le prescrizioni dettate dalla normativa anti Covid-19 e, in particolare, di quello indicante il numero massimo di persone consentite, contemporaneamente, all’interno del locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA