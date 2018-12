Roma, si nasconde nel tram con 1 chilo di marijuana: arrestato

È stato notato accovacciarsi mentre si trovava all’interno del tram in piazza di Porta Maggiore. E così, gli agenti del commissariato Esquilino insospettiti, hanno deciso di controllare l’uomo che è stato trovato in possesso di un involucro contenente 1 chilo di marijuana. Accompagnato negli uffici del commissariato di zona, O.H., nigeriano di 22 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA