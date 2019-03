Accerchiati e derubati da 5 stranieri: paura all'Esquilino per due ragazzi

Accerchiati, spintonati e minacciati da cinque extracomunitari. Così è iniziata la brutta avventura, accaduta nel pomeriggio di ieri a Roma e che ha visto come protagonisti due cittadini rumeni. Dopo le minacce, uno dei ragazzi è stato rapinato della catenina che portava indosso. Immediatamente dopo, gli aggressori sono fuggiti. Uno di loro, lo stesso che aveva materialmente preso la catenina, è stato raggiunto e arrestato dagli agenti del Commissariato Esquilino. Egiziano 23enne, dovrà rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare gli altri assalitori.