Grande folla a Frascati per i funerali di padre e figlio morti nello scoppio di una villetta

Grande folla ieri pomeriggio nella cattedrale di piazza San Pietro a Frascati per i funerali di Angelo Bernardini, guardia giurata di 52 anni, e suo figlio Mario, 22 anni, studente universitario, che hanno perso la vita nell’esplosione del loro villino, in via Macchia dello Sterparo, nella periferia frascatana. Tantissimi gli amici e i parenti che, in un momento di profondo dolore, hanno fatto da scudo e sostegno al resto della famiglia sopravvissuta, la madre Cinzia Tardiola, 47 anni, e l’altro figlio Matteo, 17 anni.LEGGI ANCHE: Frascati, esplode villino: morti padre e figlio, ipotesi fuochi d'artificio La cerimonia è stata celebrata da don Raffaello Torelli, parroco della cattedrale di San Pietro, insieme a don Constantino Salvioni, parroco della chiesa di Capocroce che fa parte della zona di Macchia dello Sterparo: «Conoscevamo Angelo e Mario – hanno detto i due sacerdoti - due persone buone e amate da tutti che insieme hanno lasciato la vita terrena, improvvisamente, a causa di una tragedia che ci ha lasciati tutti scossi». I feretri sono arrivati insieme, tanti i fiori, rose rosse e bianche a simboleggiare l’amore e la purezza di una giovinezza che si è spenta troppo presto. «Siamo qui - hanno detto alcuni ex compagni dell’istituto tecnico in trasporti e logistica a Roma, che collabora con l’aviazione civile – per essere vicini alla famiglia di Mario e per ricordare questo ragazzo splendido, educato, con tanta voglia di vivere. Non lo dimenticheremo mai anche se il destino non è stato buono con lui. Morire a 22 anni è terribile. Lascia un vuoto incolmabile per chi resta, soprattutto per la mamma e il fratello».I vicini di casa e i residenti del comitato hanno manifestato vicinanza e affetto, ma hanno anche dato un aiuto concreto alla mamma Cinzia e a Matteo che da un giorno all’altro si sono ritrovati soli: hanno consegnato loro il denaro raccolto da una colletta spontanea nei giorni scorsi e che permetterà alla famiglia di affrontare il futuro con meno difficoltà.