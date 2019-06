​Paura al Cnel per un'esplosione, arrivano gli artificieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un boato così forte non solo da destare attenzione ma che ha creato preoccupazione a tal punto che è stata chiamata la polizia. Sono stati gli addetti alla sicurezza della sede del Consiglio dell’Economia e del Lavoro di viale Davide Lubin, a due passi da Villa Borghese , a rivolgersi alle forze dell’ordine.E’ accaduto ieri pomeriggio: verso le 17, c’è stata un’esplosione a pochi metri dalla sede del Cnel che ha messo in allarme la sicurezza. Sul posto è accorsa la polizia. Gli agenti hanno visto qualcosa di strano ed ecco che sono intervenuti gli artificieri. La strada è stata bloccata il tempo necessario per fare terminare il lavoro degli investigatori. Quest’ultimi avrebbero trovato tracce di un petardo. La situazione è tornata alla normalità. Non c’è stata alcuna rivendicazione e gli inquirenti tendono ad ipotizzare che si possa essere trattato di uno scherzo di qualche ragazzo.