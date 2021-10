Esorcisti da tutto il mondo: raduno a Roma

Lunedì 18 Ottobre 2021, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 18:08

Esorcisti da tutto il mondo in arrivo a Roma: il 25 ottobre partirà la 15esima edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato dall'Istituto Sacerdos, Istituto dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e il Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa). «Il corso, il primo nel mondo, - spiegano gli organizzatori - propone una ricerca accademica attenta e multidisciplinare, sul ministero dell'esorcismo e della preghiera di liberazione; un corso in risposta concreta, approfondita e professionale a questa tematica attuale e spesso ancora poco conosciuta».

Esorcismi e prehiera di guarigione

Nell'edizione di quest'anno verrà presentata una ricerca sull'esorcismo realizzata da Sacerdos in collaborazione con il Gris e l'Università di Bologna; ci sarà una tavola rotonda tra esorcisti di diverse confessioni cristiane e per la prima volta interverrà un sacerdote francese esperto in preghiera di guarigione. Tra gli iscritti sono già presenti partecipanti di altre confessioni cristiane. Il corso durerà fino al 30, sono aperte le iscrizioni su come "gestire" il Demonio, come affrontare magie, esoterismo e attrazione per il Male.