Rocca di Papa, escursionista romano precipita in un dirupo: in corso le operazioni di salvataggio

A Rocca di Papa stanno ancora operando i vigili del fuoco di Marino insieme ai colleghi del soccorso alpino fluviale per il recupero di un escurisionista, romano di 55 anni, che, durante una passeggiata sulla via Sacra verso Montecavo, è caduto per diversi metri in un dirupo dopo essersi sporto forse per osservare la zona . La compagna è riuscita a dare l'allarme. Sul posto anche i Carabinieri del radiomobile di Frascati. Le operazioni sono ancora in corso e non si conoscono le esatte condizioni di salute dell'uomo. Appena recuperato, il 55enne dovrà essere trasportato in ospedale dal 118 che è in zona con una autombulanza. La coppia era arrivata in zona in moto da Roma. Dopo aver parcheggiato in un piazzale su via Montecavo, avevano proseguito a piedi nel tratto montagnoso della via Sacra.