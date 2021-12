Antonello Spanu, trovato morto l'escursionista disperso sul monte Gorzano

Amatrice dopo 4 giorni di ricerche è stato trovato privo di vita in alta montagna in una zona piena di neve e ghiaccio, in un dirupo profondo, l'escursionista disperso sabato pomeriggio sul monte Gorzano, Antonello Spanu, di Ceccano (Frosinone), aveva 57 anni. Le operazioni di recupero sono in corso con diverse squadre sul posto e mezzi aerei dell'Esercito IX Reggimento Alpini dell'Aquila, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Amatrice.

(Foto-Video Luciano Sciurba)