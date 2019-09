Roma, si perdono durante escursione: soccorsi e salvati 3 anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio ha recuperato alle prime luci dell’alba tre escursionisti che risultavano dispersi dalla serata di ieri sui Monti Lucretili, in provincia di Roma. I tre - dopo aver lasciato la propria auto nei pressi del comune di Roccagiovine - si erano incamminati in mattinata per un’escursione perdendo successivamente l’orientamento e non riuscendo più a trovare il sentiero per rientrare alla propria auto. L’allarme è arrivato telefonicamente ai Carabinieri direttamente dai tre, tutti tra i 60 e i 70 anni e residenti tra Roma e Edimburgo (Irlanda). Sul posto sono giunti diversi operatori del Soccorso Alpino della stazione di Roma e provincia, con sede nel comune di Vicovaro, che hanno condotto le operazioni di ricerca per tutta la notte. I tre escursionisti sono stati ritrovati in buone condizioni alle prime luci dell’alba in zona Prato Campitello e successivamente ricondotti alla loro auto. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli uomini dei Vigili del Fuoco.