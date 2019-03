Roma, all'esame della patente con auricolari e microcamera in un bottone: arrestato truffatore

Truffa agli esami della patente. Ha cercato di passare la prova facendosi suggerire le risposte da un complice esterno con cui comunicava con sofisticati auricolari e una microcamera nascosta in un bottone collegati a un telefonino nascosto sotto gli indumenti. Ma è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Cecchignola per truffa aggravata. Si tratta di un 27enne romano, presentatosi ai test alla Motorizzazione di Roma Via Laurentina e sorpreso in flagranza dallo stesso personale di vigilanza della Motorizzazione, incaricato proprio di verificare il corretto svolgimento della prova. Il sistema escogitato consentiva al candidato di trasmettere le domande all'esterno in modo da poter ricevere in tempo reale le risposte attraverso due minuscoli e trasparenti auricolari e microcamera senza fili. Un complice, completava l'operazione comunicando, dopo aver letto le domande, le risposte. Per estrarre il piccolo e sofisticato auricolare che non si riusciva rimuovere dall'orecchio, è stato necessario portare il truffatore al pronto soccorso dell'ospedale S. Eugenio per un intervento medico. I carabinieri stanno cercando ora di risalire all'identità dei complici che suggerivano le risposte attraverso i cellulari sequestrati agli autori della tentata truffa. Il materiale utilizzato dall'arrestato è stato sequestrato.

