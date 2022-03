Mercoledì 16 Marzo 2022, 23:58

Mentre il Covid ha ripreso la sua corsa senza sosta facendo impennare nuovamente i numeri dei contagi, i presidi delle 244 scuole superiori del Lazio stanno già mettendo a punto il piano per la maturità del 2022 che inizierà fra 97 giorni e coinvolgerà 52 mila studenti di tutto il Lazio. Un piano che ricalcherà a grandi linee quello messo già in atto con successo lo scorso anno. Sotto i gazebo, nelle palestre attrezzate o nei teatri delle scuole “convertiti” in maxi aule. Così i maturandi affronteranno gli esami di fine ciclo scolastico. Nelle scuole che hanno a disposizione il giardino, o in ampi spazi per assicurare la distanza di due metri le prove saranno all’aperto. La novità riguarda il ritorno delle due prove scritte: il tema d’italiano e un secondo elaborato sulle discipline d’indirizzo. Infine il colloquio orale. Dunque dove sarà possibile gli scritti verranno svolti all’esterno. Per le scuole che hanno poco spazio all’aperto, si procederà con teatri e palestre. I presidi stanno provvedendo anche a stilare anche un doppio calendario in caso di positività di un alunno. Se lo studente è positivo ma in grado di partecipare all’esame, lo farà via web. Anche quest’anno sarà previsto l’arrivo a scuola 15 minuti prima della convocazione e l’uscita subito dopo aver svolto gli esami. Altra novità la divisione del punteggio fra il percorso scolastico e le prove di esame: 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l’orale).

Maturità 2022, come cambia l'esame: lo scritto peserà di meno sul voto finale

Doppio calendario

Con ogni probabilità sarà necessario per tutti utilizzare la mascherina (questo dipenderà in gran parte dell’indice dei contagi). Possibile che al momento del colloquio sia consentita la presenza di un solo accompagnatore. «Si torna con gli esami in presenza. I ragazzi saranno comunque aiutati perché arrivano da tre anni di lezioni a singhiozzo. Di fatto anche quest’anno fino a dicembre c’è stata molta alternanza con le regole della Dad. Noi stiamo facendo già la nostra parte per attrezzare, chi può, gli spazi esterni. Manterremo tutte le regole, a partire dalla distanza. Durante gli esami ci sarà particolare attenzione perché i ragazzi saranno insieme» ha sottolineato Mario Rusconi, presidente di Assopresidi.

Terza media

Non solo la maturità, perché da quest’anno torna anche l’esame di terza media come da ordinanza del ministro Patrizio Bianchi. Sono previste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica. La votazione finale resta in decimi. Anche in questo caso per il solo colloquio è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati che risulteranno positivi al Covid. Dunque al lavoro anche i presidi delle scuole medie del Lazio per attrezzare spazi esterni o luoghi alternativi dove svolgere le prove scritte.