Torvaianica e Ostia, contro l'erosione stanziati 11 milioni di euro

Oltre un milione di euro per la ricostruzione delle spiagge di Torvaianica è stato stanziato dalla Regione Lazio. Lo ha annunciato ieri la consigliera regionale Pd Michela Califano che ha sottolineato come l’assessore alla difesa della costa, Mauro Alessandri, abbia accolto le istanze sottoposte da tempo. Solo qualche giorno fa il sindaco di Pomezia, il 5 Stelle Adriano Zuccalà, aveva chiesto al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, di aprire un tavolo tecnico sui danni provocati dall’erosione costiera al litorale pometino. I fondi messi a disposizione ammontano a 30 milioni di euro che saranno spalmati nel triennio 2019-2021 e destinati a diverse località del litorale laziale. Undici per il litorale romano. A Ostia andranno 5 milioni per la difesa della costa, a Ladispoli quasi 6 milioni per la manutenzione straordinaria delle spiagge e la revisione delle opere di protezione. Un milione e duecentomila euro, invece, toccheranno a Torvaianica, mentre più di 3 milioni saranno destinati alla difesa della costa di Santa Marinella.«Ho ricevuto piena rassicurazione su interventi straordinari di ripascimento che andranno a tamponare la disastrosa situazione in alcune zone viviamo in alcune zone – dice la Califano – come Fregene, Focene, Fiumicino. E ancora Ostia, Torvajanica e Ladispoli». Appena sarà approvato il piano delle coste, partiranno i lavori di sistemazione delle coste. Lo stanziamento a favore del litorale pometino arriva dopo la mozione a favore della tutela delle spiagge e dei pescatori, presentata ormai 3 mesi fa dal consigliere di opposizione Stefano Mengozzi (Pomezia Domani) e approvata dall’assise cittadina. Soddisfatti gli imprenditori turistici e ittici, che ora chiedono di accelerare i tempi per la ricostruzione delle spiagge. «Siamo già a febbraio – dicono alcuni pescatori – siamo già a febbraio e temiamo che i primi interventi possano essere previsti con l’inizio della stagione estiva. Abbiamo paura che se non si fanno entro fine maggio, poi si rischi rimandare tutto all’autunno prossimo». Sono proprio gli imprenditori ittici a temere di più dall’erosione. A Torvaianica non esiste un attracco e le barche vengono lasciate su un tratto di arenile demaniale recintato e a loro riservato. Ed è stata questa una delle aree che ha subito i danni maggiori, con uno scalino scavato dal mare di oltre 2 metri.