IL FOCUS

Un sogno chiamato ripascimento. È quello che chiedono a gran voce - da decenni ormai - cittadini e operatori balneari di Ostia, costretti a ogni inverno a fare i conti con i danni delle mareggiate. Un sos gridato ancora più forte all'indomani della tromba d'aria che ha spazzato via le cabine e distrutto metà dello storico stabilimento La Vecchia Pineta. La Regione ora sta valutando se chiedere lo stato di calamità naturale, mentre residenti e operatori del settore pretendono un intervento risolutivo dopo oltre venti anni di promesse pronunciate - puntualmente - a poche ore da qualsivoglia mareggiata. Tanti i tentativi per salvare la costa di Ostia falliti o mai realizzati davvero. Il caso più eclatante è il progetto del professor Leopoldo Franco, docente dell'università Roma Tre che ha realizzato studi sul litorale di Ostia. Progetto che risolverebbe davvero - stando alle valutazioni tecniche - il problema dell'erosione nel X Municipio, richiesto a gran voce dai balneari, che è stato approvato e finanziato ma che non è mai partito per un parere - per altro non vincolante - degli uffici del Quirinale che si occupano della tenuta di Castel Porziano. Nel giugno del 2003, milioni di euro furono spesi per il rifacimento delle spiagge di Ostia. L'intervento durò pochi mesi: nel novembre di quello stesso anno, una violenta mareggiata mandò in fumo i milioni spesi nella primavera precedente con la spiaggia arretrata di oltre 60 metri. L'anno successivo fu il tentativo delle elle pompe idrovore BMS a difesa della spiaggia: sistema a efficacia limitata. A settembre, tutto da rifare. Un ciclo continuo, senza soluzione, fino ai giorni nostri, alternato da finanziamenti sporadici e interventi tampone. Lunedì notte, l'ennesima cronaca annunciata.



LE REAZIONI

«Metà della spiaggia è stata divorata dalla furia del mare - dice Ruggero Barbadoro, presidente Fiba (federazione italiana balneari) - sono dovuto intervenire proteggendo le strutture con delle palizzate che hanno imprigionato le cabine. Stiamo su delle palafitte e non possiamo più aspettare, servono interventi urgenti». «L'ultimo progetto approvato e appaltato - prosegue Barbadoro - è quello dell'ingegnere Contini che prevede il posizionamento di una barriera soffolta e tre pennelli al largo: uno all'altezza della Vecchia Pineta, un altro all'altezza della Nuova Pineta e l'ultimo a ridosso della spiaggia libera l'Arca». Ma anche questa soluzione, individuata come temporanea, ora presenta delle criticità. I lavori sarebbero dovuti partire lo scorso novembre, a seguito di un sopralluogo di ottobre, e sono slittati in primavera. Non solo. Quel tipo di progetto sarebbe stato superato, nel frattempo, dalla situazione morfologica attuale della costa che è cambiata. «Il mare non aspetta - aggiunge Franco Petrini, delegato Sib e titolare dello stabilimento Nuova Pineta, tra i più colpiti dal fenomeno dell'erosione - sono stati spazzati via oltre 100 metri cubi di sabbia, impossibile ipotizzare lo scenario di ottobre come soluzione d'emergenza, ormai è superato». Ieri, il sopralluogo del vice presidente della Regione Leodori che ha annunciato «interventi urgenti» per Ostia.

