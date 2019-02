Follia all'Esquilino, entra in un hotel e distrugge la reception

Un 23enne del Bangladesh è entrato ieri sera in un hotel di via Principe Amedeo, in pieno centro a Roma, e ha danneggiato i computer della reception.



I dipendenti dell'hotel hanno chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto. Appena l'uomo ha visto i militari li ha aggrediti. Il 23enne è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I militari intervenuti hanno riportato lievi contusioni. Stamattina è stato processato per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA