Elon Musk da Austin a Roma a Venezia, le immagini dell'arrivo del fondatore di Tesla a Ciampino

Elon Musk è arrivato ieri pomeriggio allo scalo di Roma Ciampino. Uno degli uomini più ricchi e geniali del mondo, fondatore di Tesla e SpaceX, è atterrato a Roma intorno alle 14 con il suo aereo privato dagli Stati Uniti decollato da Austin (Texas). Uno scalo di poche ore poi il nuovo balzo del suo jet executive bireattore Gulfstream G650ER per Venezia Marco Polo. Un velivolo transoceanico da 80 milioni di dollari. Di foto del tycoon a Roma ne sono circolate, non ancora di lui a Venezia. E' già accaduto che i suoi movimenti non coincidano con quelli del suo jet privato che invece non sfugge al giovane americano Jack Sweeney che traccia - legittimamente, con strumenti alla portata di tutti - decolli e atterraggi di vip come appunto Musk (l'account twitter è Elonjet) o Mark Zuckerberg che non gradiscono proprio avere il fiato sul collo temendo di finire all'attenzione di qualche malintenzionato.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto FINANZA Twitter replica a Musk USA Elon Musk, nuove accuse a Twitter: LO SCONTRO Musk, scintille con Biden

Con Musk tre dei suoi sei figli, la scorta privata e una decina di persone del suo staff. Il sudafricano-canadese probabilmente passerà qualche giorno di vacanza in Italia come ha già fatto l'anno scorso quando ha visitato Firenze incontrando anche il sindaco Dario Nardella. Nessuna notizia è trapelata al suo arrivo a Roma. Musk è subito salito in una Tesla bianca scortato da altre auto.

Elon Musk, uno dei figli ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere: Xavier (18 anni) vuole chiamarsi Vivian

I viaggi di Elon Musk in Italia: da Austin a Roma Ciampino

Da Roma Ciampino a Venezia Marco Polo

Landed in Venice, Veneto, IT. Apx. flt. time 47 Mins. pic.twitter.com/cpBKPdcOiR — ElonJet (@ElonJet) July 1, 2022