Proseguono senza sosta le ricerche di Elisa Comparone e Maria Radu, le due ragazzine civitavecchiesi rispettivamente di 12 e 14 anni, scomparse dalla serata di martedì scorso. Le ricerche avviate dalle forze dell’ordine, polizia (alle quale i famigliari si sono rivolti per denunciare la scomparsa) e carabinie nelle ultime 24 ore si sono concentrate sia su Civitavecchia che su Roma. Le due adolescenti avevano detto ai rispettivi genitori che avrebbero trascorso insieme la notte tra martedì e mercoledì, ma nelle prime ore di ieri mattina, una delle due aveva pubblicato una storia su Instagram, annunciando che stavano prendendo un treno per Roma assieme a due ragazzi. Proprio uno dei due telefonini delle ragazze che risulterebbero spenti è stata agganciato una fotocellula in una zona di Roma nord. Tantissimi i messaggi di ricerca postati sui social network nella speranza che le due ragazzine possano verderli e fare ritorno a casa, o che qualcuna possa dare notizie.

«Dove sei figlia mia – si legge nel messaggio postato la scorsa notta da Rosa Funciello la mamma di Elisa – ritorna da noi, tutto si risolve. Non è successo niente. Fatti viva. Ti aspettiamo tutti a braccia aperte». Le indagini vanno avanti a ritmo serrato anche con l'esame delle telecamere di sicurezza delle stazioni dei trani e deolle metro della Capitale. A quanto ricostruito delle famiglie le due adolescenti potrebbero essere in compagnia di due giovani romani, uno coi capelli biondi e l’altro con i capelli scuri, che, a quanto pare, avevano avvicinato Elisa e Maria sabato scorso alla Marina, durante il concerto di Achille Lauro.

I post hanno ricevuto tantissime condivisioni. La speranza è di ritrovare presto le ragazze e che stiano bene.