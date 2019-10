Una strada per l'ex rabbino capo di Roma Elio Toaff: sarà inaugurata il 30 ottobre

Si svolgerà il 30 ottobre la cerimonia per l'intitolazione di una via di Roma al rabbino Elio Toaff. Lo riporta Moked, il portale dell'ebraismo italiano. Per l'omaggio al maestro livornese è stata scelta una porzione della strada in cui visse, via Catalana, davanti all'ingresso del Tempio Maggiore. Toaff seppe risollevare la Comunità ebraica dalle macerie della Shoah, guidarla per mezzo secolo e lasciare un segno profondissimo attraverso la pratica quotidiana ma anche attraverso gesti simbolici e memorabili come la storica visita di papa Wojtyla al Tempio Maggiore, il 13 aprile del 1986. © RIPRODUZIONE RISERVATA