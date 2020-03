Elezioni suppletive a Roma, Zingaretti incorona Gualtieri: «Un’altra vittoria, con un grande scarto». Affluenza flop

Elezioni suppletive: a Roma hanno chiuso da pochi minuti i seggi per le suppletive del collegio uninominale 1 per la Camera dei Deputati. Sono 218 sezioni, a fronte di 186.234 aventi diritto. Ora il conteggio del numero dei votanti e poi lo spoglio delle schede. Alle 19 affluenza al 14,86 per cento, con oltre 27mila votanti alle urne. Sono più di 27mila, infatti, i romani che si sono recati da questa mattina alle 7.30 a mezzogiorno alle urne per le elezioni suppletive del collegio uninominale Roma01 della Camera dei deputati. I totali aventi diritto nel collegio sono circa di 185mila, il dato dell'affluenza delle 12 era del 5,83 per cento, e ha raggiunto, alle 19, il 14,86 per cento.

Il ministro Roberto Gualtieri è appena arrivato al comitato elettorale al Circo Massimo dove seguirà lo spoglio delle suppletive nel collegio Roma 1 della Camera.

Zingaretti incorona Gualtieri: «Bravo Roberto. Un’altra vittoria, con un grande scarto. L'alleanza funziona, da un po' si è tornati a vincere. Grazie a tutte e tutti coloro che ci hanno creduto e che hanno combattuto in una situazione difficile. E non finisce qui!».

«Al Comitato Gualtieri, arrivano i primi dati dai seggi. E sono molto, ma molto positivi!! #RomaconGualtieri». Lo scrive su Twitter il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, che ha postato una foto con Roberto Gualtieri al comitato elettorale al Circo Massimo.



Al Comitato Gualtieri, arrivano i primi dati dai seggi. E sono molto, ma molto positivi!! #RomaconGualtieri pic.twitter.com/aJWYAkPYzH — Antonio Misiani (@antoniomisiani) March 1, 2020

