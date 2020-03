In una tornata segnata della scarsa affluenza (domenica ha votato meno di un elettore su 5, il 17,7%), i grillini sprofondano nei rioni storici della Capitale, facendosi sorpassare da partitini come i comunisti di Marco Rizzo. Risultato, dal rione Colonna al rione Pigna, il M5S si ritrova a sorpresa nell'irrilevante posizione di quarto polo. Il vincitore delle suppletive per un seggio alla Camera, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, sfonda invece quota 70% a Trastevere e al Flaminio, e ci va vicino a Testaccio. Il centrodestra, che ha schierato l'ex parlamentare Maurizio Leo, si avvicina al 40% a Campo Marzio e scavalla il 30% a Ponte Milvio e al Trionfale. In altre zone, come a Testaccio e a Trastevere, è intorno al 15%.

M5S, in fumo i consensi del 2016. Pd primo a Prati, Camilluccia al centrodestra

ROCCAFORTE ROSSA

Premessa: il collegio uninominale dove si è votato domenica è un distretto tradizionalmente rosso. Il Pd, quindi, la fa da padrone. La circoscrizione elettorale, 186mila aventi diritto, mette insieme tutto il I Municipio, quindi il Centro storico e Prati, più il Flaminio nel II, Balduina e un pezzetto di Primavalle-Battistini nel XIV municipio, Ponte Milvio nel XV, uno spicchio di Valle Aurelia in XIII. Nel 2018 il centrosinistra (senza però l'appoggio di Liberi e Uguali), con il deputato uscente Paolo Gentiloni superava il 42%, a seguire il centrodestra con Luciano Ciocchetti (30,8%), poi il candidato del M5S Angiolino Cirulli al 16,8% e appunto Leu con Filippo Domenico Miraglia al 5,2%. Dopo le dimissioni di Gentiloni, fresco di nomina a commissario Ue, si è tornati ai seggi. I risultati, li abbiamo pubblicati ieri, hanno assegnato lo scranno di Montecitorio a Gualtieri (62,2%), staccato Leo (26%), lontanissimi e fuori partita i 5 Stelle, che candidavano una militante sconosciuta ai più, Rossella Rendina, ferma al 4,4% dei consensi.

LE COMUNALI 2016

Pensare che nel I Municipio, alle comunali del 2016, Raggi sfiorava il 25%. Un quarto dei voti. Addirittura al ballottaggio, la candidata pentastellata superava il rivale di centrosinistra, Roberto Giachetti, 52,5% a 47,5%. Il cuore di Roma non è mai stato una roccaforte del M5S, anzi, ma i grillini in termini percentuali si ritrovano con un sesto dei voti di quattro anni fa. Anche guardando al dato del collegio alle politiche del 2018 (16,8%), il crollo è verticale. Spulciando i numeri dei vari quartieri, per il partito di Raggi è difficile trovare segnali positivi. O quantomeno in chiaro-scuro. Per dire, la zona dove il Movimento va un meglio - si fa per dire... - è il Trionfale, dove la candidata Rendina ha superato il 7%. E questo è il picco dei consensi nei quartieri al voto. Un filo sopra la media del collegio, anche Monti (M5S è al 5%...), Trastevere e Ponte Milvio (sempre il 5%), l'Esquilino (6%). In altre zone ancora i 5 Stelle precipitano al 2-3%. Diventando, si diceva, il quarto polo, fuori partita e staccatissimi dalla vetta. Nel rione Colonna, per dire, i grillini si fanno bissare dal partito comunista di Marco Rizzo (4% a 2% nel seggio di via del Lavatore), stesso discorso nel rione Pigna - il rione del Pantheon - dove M5S è al 3% e i comunisti di Rizzo al 6%. Anche nel rione Parione, il partitino che prova a riesumare la falce e martello è un filo avanti al M5S.

IL CENTROSINISTRA

Gualtieri, grande favorito della vigilia, come detto non ha avuto problemi a conquistare il seggio alla Camera. Il ministro, appoggiato da una coalizione larga dal Pd a Italia Viva di Renzi alla sinistra, ha ottenuto le migliori percentuali a Trastevere con il 74%, al Flaminio, nel II Municipio, con il 70%, e a Testaccio con il 69%, stesso risultato in zona San Saba. Al Trionfale invece ha ottenuto il 54%. Per lo sfidante meloniano Leo risultati intorno al 40% in zona Esquilino, al seggio di via Manin, poi in Centro al Collegio romano e a Campo Marzio.

GLI ALTRI

Per la cronaca, i risultati degli altri candidati del collegio Roma 1: Marco Rizzo del Partito comunista al 2,6% (855 voti); Elisabetta Canitano di Potere al popolo al 2,4% (785); Mario Adinolfi del Popolo della famiglia all'1,3% (432); Luca Lo Muzio Lezza di Volt allo 0,9% (316).



