Elena Bonelli, il party con le stelle della voce di Roma

Un party in piscina sui tetti di Roma. La voce di Roma, Elena Bonelli, ha festeggiato ieri sera, nel suo splendido attico in zona Camilluccia, il suo compleanno e l'arrivo di un nuovo bebè in famiglia: il romanissimo Flavio. Accolti da un panorama e da un tramonto mozzafiato, parenti e amici dell'artista l'hanno festeggiata riempendola di regali, ma soprattutto di tanto affetto. Fra le prime ad arrivare la luminosa Stefania Orlando, fasciata da un lungo vestito rosso fuoco. Molto elegante anche la festeggiata con kaftano con stampa gitana, strizzato in vita, scollatura profonda e cinta alta in tinta.

Fra i numerosi ospiti anche l'attrice Maria Rosaria Omaggio, in completo bianco, Elena Russo, Elena Aceto di Capriglio, il regista Marco Carniti, la pr Paola Comin, le giornaliste Emilia Costantini, Antonietta di Vizia e Tindara Caccetta; le imprenditrici Valeria Mangani e Elena D’Antoni; Stefania e Emanuele De Filippis della Presidenza della Repubblica e del Consiglio; l’hair stylist Paolo Di Pofi e la tycoon Turca Lale Cander, i politici Arcangela Galluzzo e Riccardo Mastrangeli, i prefetti Gianni Ietto e Fulvio Rocco; avvocati e imprenditori della Roma bene e tanti rappresentanti del mondo diplomatico come il ministro consigliere dell'ambasciata serba, Tatjana Garcevic. Dopo una deliziosa cena a base di prodotti tipici, è arrivato il momento clou del taglio dell'enorme torta a tre piani al cui trasporto hanno dovuto provvedere ben cinque persone. Creazione dolciaria che oltre alla festeggiata ha voluto omaggiare anche la sua sorella Anna per l'onomastico e il neonato Flavio. Un brindisi a calici alzati ha dato il via alla parte finale della serata che ha visto come protagonista il vincitore della nota trasmissione televisiva "Tale e Quale show", Agostino Penna che ha cantato e accompagnato gli ospiti in una night dance anni 60. Anche Stefania Orlando ha voluto far sentire la sua voce supportata dalla magica chitarra di Giandomenico Anellino. Il dj set della talentuosa Laura Caldarelli ha provveduto a riscaldare ancora di più l'atmosfera, tanto che, a notte fonda, gli ospiti rimasti non hanno saputo resistere al fascino e al richiamo di un rinfrescante tuffo in piscina sotto le stelle. Davvero emozionata per la riuscita della serata la padrona di casa Elena Bonelli che proprio in questi giorni è in libreria con il suo "Dallo Stornello al rap" ispirato al tradizionale festival della canzone romana che si concluderà a novembre.



