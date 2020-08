Bracciano, Elena Bonelli in concerto: «Canto le più belle melodie romane»

Il prossimo 8 agosto alle ore 21 nell’anfiteatro naturale del Comune di Bracciano, l’attrice e cantante Elena Bonelli vera mecenate della canzone romana tornerà a raccontare e cantare la grande tradizione della canzone romana. Definita la “Voce di Roma”, l’artista che da anni riesce sempre a conquistare i più prestigiosi teatri del mondo attraverso le sue straordinarie interpretazioni, ci regalerà dei momenti ricchi di emozioni con i più bei brani di letteratura e musica della tradizione romana. Ad accompagnarla al pianoforte e fisarmonica ci sarà Adelmo Musso, Giandomenico Anellino alla chitarra, Luca Rocco con il violino e il mandolino e da Dario Rosciglione al Contrabasso.



LEGGI ANCHE Elena Bonelli, il party con le stelle della voce di Roma

Sarà una grande performance varia e frizzante, un contenitore di storia e tradizione musicale. Paladina della romanità, Elena Bonelli continua a difendere e diffondere le note di Roma in tutto il mondo. Attrice e cantante, l’artista ha reinterpretato la canzone romana in una nuova veste sinfonica e l’ha fatta entrare per la prima volta nei maggiori teatri internazionali di musica colta. Con grande successo ha calcato palcoscenici storici quali l’Opera di Roma, l’Auditorium della Musica, la Carnegie Hall di New York e gli Champs Elysée di Parigi. Inoltre, si è esibita al palazzo dell’Onu, al Waldorf Astoria, al Columbus Day, all’Off Broadway, da Sidney a Città del Messico, a Islamabad, da Rio de Janeiro a Kuala Lumpur e in tutta Europa. Attualmente, la Bonelli ha aperto le selezioni della sesta edizione del concorso “Dallo stornello al rap” da lei ideato per giovani cantautori emergenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA