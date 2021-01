Covid, lutto nella Asl Roma 6: morto dottor Eduardo Ferri, «un uomo sempre in prima linea»

È morto nelle ultime ore il dottor Eduardo Ferri, Direttore del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche della ASL RM 6. A comunicare la drammatica notizia è stato il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà con un post sulla sua pagina Facebook.

«Ci stringiamo intorno ai suoi affetti e a tutti i collaboratori del dott. Ferri in questo momento così drammatico» scrive il sindaco esprimendo il suo cordoglio.

APPROFONDIMENTI POLITICA Scuola, Zaia: «In Veneto Didattica a distanza alle superiori... TERZA ONDATA Terza ondata Italia, Pregliasco: «È una certezza, i dati... COVID-19 Vaccino, la Germania valuta il ritardo della seconda dose:... MONDO Covid, i paesi alle prese con nuove restrizioni ROMA Ciampino, arrivate dal Belgio in aereo 450mila dosi del vaccino...

Lutto a #Pomezia: è scomparso il dott. Ferri, Direttore del DSM della ASL RM6 È venuto a mancare in queste ore il dott.... Posted by Adriano Zuccalà, Sindaco di Pomezia on Monday, 4 January 2021

Secondo quanto riportato, il dottor Ferri era ricoverato al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani perché affetto da Covid-19. «Un uomo dedito al lavoro, sempre in prima linea per la cura e la tutela dei propri pazienti. Grazie alla sua sensibilità e perseveranza, in collaborazione con diverse realtà sociali, il Comune di Pomezia ed il Centro di Salute Mentale della ASL, hanno preso vita diversi progetti importanti di inclusione sociale», conclude Zuccalà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA