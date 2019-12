Roma, i certificati anagrafici ora si possono ritirare in edicola: ecco come

Da quattro giorni sono già attive in tutti i Municipi della Capitale 73 edicole autorizzate a rilasciare 18 tipi di certificati anagrafici e di stato civile. L'iniziativa, a costo zero per Roma Capitale, è stata definita grazie a un'apposita convenzione tra l'Amministrazione capitolina e le principali rappresentanze del settore (Cgil, Uil, Snag, Fenagi Confesercenti). Le edicole che hanno aderito sino ad oggi sono 100, dislocate in tutti i Municipi: di queste 73 hanno ricevuto l'idoneità al servizio, per le altre 27 sono in corso le procedure per definire l'iter autorizzativo.Sono già numerosi i certificati erogati in questi primi giorni: residenza, stato di famiglia, godimento dei servizi politici, nascita, matrimonio, decesso, cittadinanza e tanti altri. Roma Capitale ha lanciato anche una specifica campagna di comunicazione in tutta la città. Al termine del primo anno, verrà effettuata una ricognizione per individuare eventuali aspetti da rafforzare e migliorare. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi che ha spiegato: «Abbiamo cercato di mettere insieme due esigenze: da un lato avviciniamo l'amministrazione ai cittadini, dall'altro ci facciamo aiutare dagli edicolanti che, grazie a questa iniziativa, possono un pò respirare visto il periodo di crisi del loro settore. Abbiamo unito le forze per ottenere un risultato positivo sia per i cittadini sia per i lavoratori». Molto soddisfatto anche l'assessore De Santis che ha spiegato: «Sui servizi anagrafici stiamo portando avanti un lavoro di sistema partendo da una situazione non idilliaca, ma grazie a un serie di interventi abbiamo migliorato molto, dando un nuovo slancio per andare verso un sistema diverso, più snello».La più contenta però è la rappresentante degli edicolanti Daniela Pace che ha aperto alla possibilità di altre collaborazioni: «È stato un onore intraprendere questo percorso che speriamo sia lungo e intenso anche con altre iniziative per la quali possiamo essere utili: noi edicolanti rappresentiamo una rete capillare sulla città con 700 punti vendita che è a disposizione per qualsiasi tipo di servizio».«L'operazione - ha aggiunto Pace - sta riscuotendo grande successo soprattutto in zona tribunale a Lepanto dove ogni giorni c'è la fila fuori dalle edicole che offro o il servizio. Ed è un modo ottimo per far tornare questa abitudine ai cittadini». Per richiedere i certificati è sufficiente presentare un documento di riconoscimento e codice fiscale, presso una delle edicole aderenti, compilare il modulo di richiesta e ottenere la stampa del proprio certificato. (Rer)