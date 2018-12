Rogo Eco X, in arrivo la task force per monitorare i siti a rischio

AMBIENTE

Un nucleo di controllo della polizia locale di Pomezia per monitorare le aziende di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, sarà creato entro i primi mesi del 2019 per evitare che i cittadini debbano subire gli effetti di una seconda Eco X, il deposito di rifiuti speciali distrutto in un maxi rogo a maggio 2017 che provocò l’emissione di diossina e altri pericolosi inquinanti. A deciderlo è stato venerdì scorso il consiglio comunale che ha approvato all’unanimità la mozione presentata un mese fa dal consigliere di opposizione Stefano Mengozzi (Pomezia Domani). L’assemblea ha impegnato il sindaco 5 Stelle Adriano Zuccalà e il suo esecutivo a costituire una task force e a «valutare la possibilità – si legge sulla delibera – di un protocollo d’intesa con i carabinieri forestali (a Pomezia esiste un distaccamento ndr), per l’assistenza dei controlli nelle aziende che si occupano del trattamento e dello stoccaggio dei rifiuti».

LA MOZIONE

L’esponente di minoranza ha ribadito al primo cittadino che dopo l’incendio dell’azienda di via Pontina Vecchia «è cresciuta nell’opinione dei cittadini e delle imprese – riporta la mozione – la necessità di verifiche stringenti per evitare nuovi danni all’ambiente e al suolo». «Prima del rogo – dice Mengozzi - i cittadini avevano presentato denunce sulla Eco X, ma il Comune non è intervenuto. Ecco perché serve una squadra che operi sul territorio per controllare il rispetto delle normative». Durante le indagini scattate subito dopo il disastro e portate avanti dai carabinieri del Nucleo ecologico, è emerso che la ditta non avrebbe mai ottenuto il certificato di prevenzione incendi. Per questo il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Luigi Paoletti, accusa Antonio Buongiovanni, l’amministratore unico della Eco Servizi per l’Ambiente, la società di stoccaggio di rifiuti speciali alla quale era stato affittato un ramo d’azienda della Eco X, di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, almeno nei volumi in eccesso. Il nulla osta regionale era stato rilasciato per lo stoccaggio di 3mila tonnellate di immondizia, mentre all’interno del capannone andato distrutto (2.000 metri quadrati) ce ne sarebbero state circa 8mila. L’area dove sorgeva l’azienda è stata messa in sicurezza, ma non è ancora bonificata. Per eliminare le macerie, occorrono oltre 6 milioni di euro.

Moira Di Mario

