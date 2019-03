Roma, contro il traffico arrivano gli eco monopattino in sharing

Contro traffico e smog, ecco gli eco monopattini in sharing. È l'ultima frontiera della mobilità sostenibile urbana che dovrebbe sbarcare a breve anche a Roma. Intanto domani si potranno provare alla Stazione Termini (ore 12 Binario 1) durante il test day nell'ambito dell'iniziativa di sensibilizzazione per una mobilità eco-sostenibile di Legambiente e Ferrovie dello Stato italiane, Treno Verde. Ad occuparsi del progetto è Lime è una società che dal 2016 offre soluzioni di sharing mobility sostenibili pensate per aiutare le persone a muoversi meglio nelle città in cui vivono. Nata dall'idea che sia necessario sviluppare un nuovo concetto di mobilità, più ecologica, efficiente, affidabile e accessibile, Lime opera in oltre 100 città nel mondo con le sue flotte di biciclette e monopattini altamente tecnologici, abilitati con GPS, tecnologia wireless, e lucchetto automatico. Un modo per muoversi velocemente guardando anche all'ambiente.

