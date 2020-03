E' scomparso Gigi Pasqualetti, storico direttore della tipografia del Messaggero

Se avevi bisogno lui c'era, consigliava, rimproverava, dava la pacca se sapeva che eri stato ripreso per un errore. Ha passato tutte le trasformazioni della tipografia, dal piombo al computer senza mai esitare. Era sempre pronto, riusciva a darti una dritta anche quando credevi di non farcela. Quando volevi mettere quella notizia in pagina ma il tempo era scaduto. Gigi ci riusciva, permetteva l'impossibile quando sapeva che era giusto. E il giornale intero gli era riconoscente. Il suo numero di cellulare è nella rubrica di molti di noi. Gigi, un grande grazie.

Gigi ha tirato su almeno due generazioni di giornalisti al Messaggero. Aveva cominciato da ragazzo a lavorare nel palazzo d'angolo di via del Tritone, prima impaginatore (c'era ancora il piombo), poi proto e direttore di tipografia. Romano e romanista doc della Garbatella, in pensione da anni, regalava sorrisi e ironia misti ad una autorevolezza , mai diventata arroganza, riconosciuta da tutti. Dai colleghi dello stanzone-tipogrfia e dai giornalisti. Dal Direttore all'ultimo praticante. Perché Gigi, Pierluigi Pasqualetti, era riuscito a diventare un vero punto di riferimento umano e professionale nel giornale.Gigi, nonostante la sua inesauribile voglia di vivere, se ne è andato a 69 anni. Lascia la moglie Giuliana e le famiglie di figli Carlo e Franco, cronista di punta di Leggo. Con Ugo Ridolfi e Beppe Brigandì, altri due proti, era una sicurezza quando si scendeva in tipografia e i problemi, puntuali, arrivavano sempre all'ultimo minuto. Quando si doveva correre per mandare via le pagine. Era in quei momenti che Gigi faceva l'urlaccio.